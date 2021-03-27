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السبت، 27-03-2021 02:34 م

الملك يعزي السيسي بضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، اتصالاً هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعرب جلالته خلاله عن تعازيه بضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع في سوهاج وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة آخرين سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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