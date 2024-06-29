الملك يعزي العاهل المغربي بوفاة والدته

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بوفاة والدته، المغفور لها، بإذن الله، سمو الأميرة للا لطيفة، حرم المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.وأعرب جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم جلالة الملك محمد السادس والأسرة المالكة الكريمة والشعب المغربي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.