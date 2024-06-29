السبت 29-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يعزي العاهل المغربي بوفاة والدته

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المستقلة للانتخاب تنشر قرارات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين الأولية

إعلام عبري يتحدث عن صفقة التبادل والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوب الخليل

قائد عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس قاموا بدراستنا

اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت - فيديو

الاحتلال يستهدف مبنى عسكري تابع لحزب الله

طريقة سهلة لشحن الفطر بفيتامين "د"

الصفدي يرعى أعمال مؤتمر أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي

السبت، 29-06-2024 10:44 م

الملك يعزي العاهل المغربي بوفاة والدته

1719690099095


الوكيل الإخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بوفاة والدته، المغفور لها، بإذن الله، سمو الأميرة للا لطيفة، حرم المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.اضافة اعلان


وأعرب جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم جلالة الملك محمد السادس والأسرة المالكة الكريمة والشعب المغربي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e00e93a1b00ed3138365cca383bb8a0c

تفاعل كبير من أهالي الزرقاء مع فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024

WhatsApp Image 2024-06-29 at 10.56.05 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد لقاءً جماهيريا حاشدا في منطقة الطيبة جنوب عمان

عدد-ذوي-الإعاقة-في-الأردن

جرش: ورشة عن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

6dbee22b79266ff5ff5fe6b78b1b6f685ad47ed6

محاضرة عن الجرائم الإلكترونية في الرمثا

1719685012751

مجلس محافظة مأدبا يلتقي أهالي المخيم

72_news_1719680604

عبيدات يكتب: حرب الغذاء القادمة.. والوجبة التالية؟

أخبار متعلقة
73320459_902800330106823_4893040297967091712_n

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

6667125ad4758

الجيش العربي يسلم الملك قلادة اليوبيل الفضي

1717874043211

تواصل الأنشطة والفعاليات بالأعياد الوطنية في الرصيفة

qViOUn906VYHNqVYLnDhgiAWEH3rPjqGomQWtAqJ (1)

فاعليات تحتفل بمناسبة اليوبيل الفضي

GPUIstWXAAAuLP3-1735x1157

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة