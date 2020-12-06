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الأحد، 06-12-2020 03:55 م

الملك يعزي بوفاة العضايلة

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الوكيل الاخباري  - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بالمهندس صايل العضايلة معزياً بوفاة والده النائب والعين الأسبق المهندس عايد عودة العضايلة، الذي انتقل إلى رحمة تعالى يوم الأربعاء الماضي بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والمواقف الوطنية والقومية.
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كما أجرى جلالته اتصالا مماثلاً بالسفير الأردني لدى مصر أمجد عودة العضايلة أعرب فيه عن تعازيه بوفاة شقيقه المهندس عايد، مؤكداً جلالته تقديره لما قدمه الفقيد خدمةً للوطن، في مختلف المواقع التي عمل بها.

وعبّر السفير العضايلة ونجل الفقيد عن خالص التقدير والشكر لجلالة الملك، باسم عشيرة العضايلة وعشائر الغساسنة عامة، على تعزية ومواساة جلالته لهم، ما كان له أبلغ الأثر في نفوسهم، ومخففاً عنهم مصابهم.

وشددا على تقدير عائلة الفقيد وعشيرته لهذه اللفتة الإنسانية والتواصل من جلالته، والذي اعتاد عليه أبناء شعبه، مؤكدين اعتزازهم بجلالة الملك والالتفاف حول قيادة جلالته بكل فخر.

 




 

 


 

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