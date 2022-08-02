الملك يعزي بوفاة الملازم أول الزعبي والرقيب الشريدة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الزعبي بوفاة الملازم أول المهندس عبدالرحمن عمر الزعبي، وإلى عشيرة الشريدة بوفاة الرقيب أول قصي أحمد محمود الشريدة، اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير أثناء تأديتهما الواجب الرسمي.



وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين، مع أسرتي المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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