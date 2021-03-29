الملك يعزي عائلات أردنية

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الإثنين، 29-03-2021 04:23 م

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 الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العربيات بوفاة الحاج محمد أحمد عبدالكريم جديع العربيات، وبوفاة العميد المتقاعد محمد أحمد السالم رفيفه العربيات، وإلى عشيرة البدري بوفاة عبدالسلام حريزي البدري، وإلى عشيرة الخزاعلة بوفاة الحاج محمد فنخور الخزاعلة، وإلى عشيرة المبيضين بوفاة  الدكتور موفق المبيضين، رئيس قسم الجراحة في مستشفى الأمير حمزة.

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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.


 




 

 


 

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