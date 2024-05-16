الملك يعزي عشيرة الحديد

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الحديد، بوفاة الرائد المتقاعد كريم شاهر الحديد، عضو مجلس الأمانة السابق.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة الحديد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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