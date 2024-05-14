الملك يعزي عشيرة القطاونة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة القطاونة بوفاة الحاجة هنية سالم القطاونة والدة النائب احمد القطاونة.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة، وعموم عشيرة القطاونة، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

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