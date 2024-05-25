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السبت، 25-05-2024 06:23 م

الملك يعزي عشيرة المجالي

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء  إلى عشيرة المجالي بوفاة الحاجة جميلة مبارك المجالي، والدة العميد المتقاعد هاشم المجالي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم السبت، بيت العزاء ،تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله أن يتغمدها ابواسع رحمته.

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