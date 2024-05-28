الملك يعزي عشيرة المقابلة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة المقابلة، بوفاة الدكتور رضوان الشاعر المقابلة، رئيس بلدية جرش الكبرى الأسبق.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في محافظة جرش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المقابلة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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