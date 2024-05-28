الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

21 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام نازحين في رفح

الملك يعزي عشيرة المقابلة

اختتام المؤتمر الإقليمي في عمّان حول دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية

نور الدين آل خطاب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية رسميًا

الزّهير: مستعدون لتقديم خبراتنا للأشقاء في اليمن

ادارة السير : تعطل اشارات الدوار السادس

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الملك: استقرار بيئة الأعمال وتوفر كوادر مؤهلة عززا قدرة الأردن على جذب الاستثمارات

بلدية النصيرات: نفاد الوقود في غزة خلال 48 ساعة ينذر بكارثة صحية

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

الثلاثاء، 28-05-2024 06:05 م

الملك يعزي عشيرة المقابلة

520242685857356101695


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة المقابلة، بوفاة الدكتور رضوان الشاعر المقابلة، رئيس بلدية جرش الكبرى الأسبق.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في محافظة جرش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المقابلة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7e986c21-2a1b-4ee6-81b8-e7c85581efb1

اختتام المؤتمر الإقليمي في عمّان حول دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية

4_news_1716883355

نور الدين آل خطاب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية رسميًا

401295e1-ee4f-4319-94f2-13b45235469f

الزّهير: مستعدون لتقديم خبراتنا للأشقاء في اليمن

5202428152844362695541

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

52024287536869542091

ادارة السير : تعطل اشارات الدوار السادس

6655d7aec03fa

الملك: استقرار بيئة الأعمال وتوفر كوادر مؤهلة عززا قدرة الأردن على جذب الاستثمارات

أخبار متعلقة
665229e8c21df

الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات بمناسبة عيد الاستقلال - اسماء

الملك 99

الملك يعزي عشيرة المجالي

664caee4be166

الملك يترأس اجتماعاً ويصدر توجيهات

520245171736778456172

الملك يعزي عشيرة العزب

9202124203749270107426

الملك يعزي الفراية

42024291795842774483

الملك يعزي عشيرة المساعيد