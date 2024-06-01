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السبت، 01-06-2024 06:51 م

الملك يعزي عشيرتي الحوامدة والقيسي

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 الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الحوامدة، بوفاة نعيم عبدالفتاح الحوامدة، والد الدكتور بشار الحوامدة، رئيس نادي الوحدات، وإلى عشيرة القيسي بوفاة فراس رسمي القيسي شقيق نائب أمين عمان محمد القيسي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم السبت، بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي الحوامدة والقيسي .

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