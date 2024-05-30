الملك يعزي عشيرتي العتوم والرواشدة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة العتوم، في محافظة جرش، بوفاة المحافظ في وزارة الداخلية غسان علي العتوم، وإلى عشيرة الرواشدة، في محافظة المفرق، بوفاة عبدالقادر الرواشدة.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي العتوم والرواشدة سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

اضافة اعلان