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الجمعة، 24-05-2024 07:38 م

الملك يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة المرحوم الدكتور عبدالكريم ذياب الكنيعان الفايز "أبو نوران".

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفايز، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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