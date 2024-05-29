الأربعاء 29-05-2024
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الأربعاء، 29-05-2024 06:11 م

الملك يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة عاطف راجح شهاب الفايز.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة الفايز، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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