الملك يعزي ملك مملكة البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين.

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وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأسرة المالكة والشعب البحريني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.



