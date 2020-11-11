الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

قتيل في إطلاق نار على ملعب في الولايات المتحدة

انتشار القوة الامنية ضمن خطة الحظر الشامل

المستقلة للانتخاب : نتوقع صدور النتائج عصر اليوم

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب - تفاصيل (تحديث مستمر)

برنــامج الوكيل يثمـن جهود نشامى الوطن ويحييهم - صور

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

استثناء توزيع الغاز المنزلي من الحظر

أسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

الأمن يحقق في فيديوهات لمظاهر احتفالية بسبب الانتخابات

عاجل

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب (تحديث مستمر)




الأربعاء، 11-11-2020 12:21 م

الملك يعزي ملك مملكة البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

جلالة الملك عبدالله الثاني- (أرشيفية)


الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين.

اضافة اعلان
 

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأسرة المالكة والشعب البحريني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120208193727640959598

انتشار القوة الامنية ضمن خطة الحظر الشامل

من

المستقلة للانتخاب : نتوقع صدور النتائج عصر اليوم

نت3

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب - تفاصيل (تحديث مستمر)

5735671c57005f60fa503f3cc8882e84

النعيمي ينعى والدته

دجح

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

Y5lTLai58cWDmEfb4wZGPYGyr8M8XE3ugLBuTuBh

استثناء توزيع الغاز المنزلي من الحظر

أخبار متعلقة
فففف

رئيس الوزراء : كلنا حزن وألم

10202028135819275712005

الحكومة : نتألم لفقدان نخبة من أبطال الجيش الأبيض

249414

الملك يلتقي وزير الدفاع الأميركي

1603957833188

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي

الملك

الملك يهنئ بالمولد النبوي الشريف

320202320141715645273

الملك يعزي بوفاة مؤسس مطعم هاشم