الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: جمعية حماية الأسرة والطفولة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

وزراء الزراعة والمياه والبيئة يطلعون على مشروع المنعة للتغيرات المناخية

أمسية شعرية أردنية تونسية بنادي الشيخ حسين

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في مديرية شباب الزرقاء

الزراعة والوطني لمكافحة الأوبئة يبحثان التعاون المشترك

وزارة النقل : ورشة عمل توعوية لنظام إدارة الجودة

الرواشدة: الاستطاعات التوليدية قادرة على استيعاب الطلب على الطاقة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم باسم الطفل ورد ميلاد العالم

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

إرادتان ملكيتان بمنح وسام الاستقلال لسفيرين لدى البلاط الملكي

الأحد، 17-07-2022 04:44 م

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

5202215172513630796313


الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الرواشدة بوفاة العميد المتقاعد شاهر الرواشدة، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة هدى حمدان الأحمد العبداللات، والدة النائب العام الدكتور حسن، وإلى عشيرة الضلاعين بوفاة تواصيف عبد القادر الحروب، والدة القاضي محمد فلاح الضلاعين.

اضافة اعلان


وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

إربد: جمعية حماية الأسرة والطفولة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

1-2

وزراء الزراعة والمياه والبيئة يطلعون على مشروع المنعة للتغيرات المناخية

w

أمسية شعرية أردنية تونسية بنادي الشيخ حسين

720221622420860222722

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في مديرية شباب الزرقاء

7

الزراعة والوطني لمكافحة الأوبئة يبحثان التعاون المشترك

1

وزارة النقل : ورشة عمل توعوية لنظام إدارة الجودة

أخبار متعلقة
w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العوايشة والفناطسة والفايز والسميران والعنيزات

w

وزير الطاقة والثروة المعدنية يزور قيادة سلاح الجو الملكي

w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الدهيسات

w

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق مروان الحمود

W

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العلاونة

g

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو الغنم والهنيدي