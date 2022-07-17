الملك يعزي 3 عشائر اردنية

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الرواشدة بوفاة العميد المتقاعد شاهر الرواشدة، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة هدى حمدان الأحمد العبداللات، والدة النائب العام الدكتور حسن، وإلى عشيرة الضلاعين بوفاة تواصيف عبد القادر الحروب، والدة القاضي محمد فلاح الضلاعين.

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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.