الملك يعزي 3 عشائر اردنية

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق 9-9-2023 بالمرحومة ارهبة عايد الدبايبة ( ام طلال) زوجة الشيخ ناصر الدبايبة، والمرحوم الشيخ عبدالكريم الصانع الترابين ( ابو عامر) ، والمرحوم منير حمارنة (ابو اسامة) الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني.



ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .

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