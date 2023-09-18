الملك يعزي 5 عشائر اردنية

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء بالمرحومة سهام علمي الحاج فوز النابلسي (أم محمد صفا) والمرحومة الحاجة صيتة عليان باشا الكايد والدة السفير محمد الكايد وعبد الفتاح الكايد، والمرحومة لينا عبدالله الرحيم الحياري “أم راكان” زوجة خليل محمود ظاهر النسور، والمرحوم صالح الخريسات أبوحمزة”، والمرحوم حسن راشد الرحاحلة “أبو غالب”.



ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم، اليوم الاثنين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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