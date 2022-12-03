الملك يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الجزائريين

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في الجزائر، اليوم السبت، لقاءات منفصلة مع كبار المسؤولين الجزائريين، ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها جلالته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



فقد التقى جلالته، في مقر إقامته، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة.



وأكد جلالة الملك، خلال اللقاءات، عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في المجالات كافة.



وجرى بحث آليات تعزيز التعاون بين الأردن والجزائر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وتطرقت اللقاءات إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات التي تشهدها المنطقة.



وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش.

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