الملك يعقد مباحثات مع العاهل البحريني

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مباحثات في البحرين اليوم الاثنين، تناولت العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيزها في المجالات كافة.

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وبحث جلالتاهما، خلال اللقاء الذي عُقد في قصر الصخير بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.



وأكّد جلالة الملك، خلال المباحثات، اعتزاز الأردن قيادةً وشعباً بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمعه مع البحرين وشعبها الشقيق، معرباً عن تقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى على حفاوة الاستقبال.

من جانبه، أشار العاهل البحريني إلى تميز العلاقات الأردنية البحرينية التاريخية على مختلف المستويات، مثمناً الدور المهم الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وتطرقت المباحثات إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وآليات التعاون المشترك للتخفيف من آثارها الإنسانية والاقتصادية.



وفي ختام المباحثات، جرى التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والبحرين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والقضايا العربية.



وحضر المباحثات رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، والسفير الأردني في المنامة.



كما حضرها عن الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين.



وجرت لجلالة الملك لدى وصوله قصر الصخير مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي الأردني، والملكي البحريني.



