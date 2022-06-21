الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يقدم قلادة الحسين بن علي للأمير محمد بن سلمان - صور

وزارة البيئة تطلق حملة كيسنا أخضر للتوعية بأهمية استخدام الاكياس البيئية

التربية : 1939 قاعة امتحان و37 مركزاً لتصحيح التوجيهي

الملك يعقد مباحثات مع ولي العهد السعودي في قصر الحسينية

إصابات اثر اشتعال برميل تنر في عين الباشا

تدريس منهاج التربية المدنية للصفين العاشر والحادي عشر

دورة لغة الإشارة الأساسية للصم بالزرقاء الجامعية

محاضرة بدائرة الآثار حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

الشمالي يدعو إلى استشراف فرص للتعاون والاستثمار بين الأردن والسعودية

وفد من معهد الدوحة للدراسات يطلع على خدمات دار أحداث الرصيفة

الثلاثاء، 21-06-2022 10:21 م

الملك يعقد مباحثات مع ولي العهد السعودي في قصر الحسينية

w


الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية مباحثات في قصر الحسينية، الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ونقل سمو ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية لأخيه جلالة الملك، فيما حمل جلالته، سموه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

واستقبل جلالته وسمو الأمير الحسين بن سلمان، الذي وصل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين.

وجرت لسمو ولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.

ورافقت طائرة سمو ولي العهد السعودي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بسموه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملك يقدم قلادة الحسين بن علي للأمير محمد بن سلمان - صور

6202221202824622258960

وزارة البيئة تطلق حملة كيسنا أخضر للتوعية بأهمية استخدام الاكياس البيئية

وزارة التربية والتعليم

التربية : 1939 قاعة امتحان و37 مركزاً لتصحيح التوجيهي

مدرسة

تدريس منهاج التربية المدنية للصفين العاشر والحادي عشر

wwww

دورة لغة الإشارة الأساسية للصم بالزرقاء الجامعية

d

محاضرة بدائرة الآثار حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

أخبار متعلقة
w

الأمير غازي يلتقى وزير الحج والعمرة السعودي

w

الإفتاء : بيع تأشيرات الحج لا يجوز

خ

ديوان المحاسبة يشارك في ندوة عالمية للمحاسبة في السعودية

fff

الملك يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويتسلم وساما رفيعا

520222675850542989726

السعودية تضاعف أعداد تأشيرات المرور للأردنيين اعتبارا من الاثنين

wwww

الملك: الأردن يحرص على تنويع علاقاته