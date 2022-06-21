الملك يعقد مباحثات مع ولي العهد السعودي في قصر الحسينية

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية مباحثات في قصر الحسينية، الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



ونقل سمو ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية لأخيه جلالة الملك، فيما حمل جلالته، سموه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



واستقبل جلالته وسمو الأمير الحسين بن سلمان، الذي وصل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين.



وجرت لسمو ولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.



ورافقت طائرة سمو ولي العهد السعودي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بسموه.

اضافة اعلان