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الخميس، 01-10-2020 02:21 م

الملك يعود إلى أرض الوطن

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الوكيل الإخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد التعزية بوفاة الشيخ صباح الأحمد.

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وقدم جلالته، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الكويت الخميس، العزاء إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.


ووصل جلالة الملك دولة الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للسياسات، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، نائباً لجلالة الملك.


 




 

 


 

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