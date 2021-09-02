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الخميس، 02-09-2021 11:49 ص

الملك يغادر أرض الوطن إلى القاهرة

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الوكيل الإخباري -غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، متوجها إلى القاهرة للمشاركة في قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدان الثلاثة.

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وتأتي مشاركة جلالته في القمة، ضمن الجهد الدبلوماسي الذي يقوده من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلا عن تهيئة المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات في الاراضي المحتلة .


وأدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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