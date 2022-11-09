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الأربعاء، 09-11-2022 03:15 م

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الفاتيكان والمملكة المتحدة

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الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة تشمل الفاتيكان والمملكة المتحدة.اضافة اعلان

 
ويلتقي جلالة الملك، في الفاتيكان يوم غد الخميس، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين.
 
وفي العاصمة البريطانية لندن، يعقد جلالته لقاء مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا غدا الخميس، فيما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم بعد غد الجمعة.
 
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 




 

 


 

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