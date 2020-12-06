الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني العقيد الطبيب صلاح الدين الطرابشة، بعد انتهائه من إجراء إحدى عمليات القلب المفتوح .

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وقال جلالة الملك للطبيب الطرابشة : " أنا متابع مسيرتك وبتمنالك التوفيق، ولما ننتهي من كورونا لنا لقاء" .



بدوره وجه الطرابشة شكره لجلالة الملك على مكالمته، معربا عن فخره واعتزازه بأنه أحد أبناء الخدمات الطبية الملكية.



يشار ان الطرابشة حصل مؤخراً على جائزة التميز الحكومي العربي لفئة أفضل موظف حكومي والتي تمنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات بنسختها الأولى لعام 2020.



