الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

وزير التخطيط يكشف حجم المساعدات التي ستصل الأردن حتى نهاية 2020

كندا تتخطى حاجز 412 ألف إصابة بكورونا

تعليق دوام هيئة تطوير المهارات المهنية غدا

أوكرانيا: 167 وفاة و11590 إصابة جديدة بكورونا

بيان صادر عن وزارة العمل

تركيا تسجل 195 وفاة و30 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. 61 وفاة جديدة بالمغرب و15 بالجزائر

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

وزير الخارجية يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية

الأحد، 06-12-2020 11:18 م

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

الملك


  الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني العقيد الطبيب صلاح الدين الطرابشة،  بعد انتهائه من إجراء إحدى عمليات القلب المفتوح .
اضافة اعلان

وقال جلالة الملك للطبيب الطرابشة : " أنا متابع مسيرتك وبتمنالك التوفيق، ولما ننتهي من كورونا لنا لقاء" .

 بدوره وجه الطرابشة شكره لجلالة الملك على مكالمته، معربا عن فخره واعتزازه بأنه أحد أبناء الخدمات الطبية الملكية.

يشار ان الطرابشة حصل مؤخراً على جائزة التميز الحكومي العربي لفئة أفضل موظف حكومي والتي تمنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات بنسختها الأولى لعام 2020.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fcd2eee059c5

وزير التخطيط يكشف حجم المساعدات التي ستصل الأردن حتى نهاية 2020

122020520493327393448

تعليق دوام هيئة تطوير المهارات المهنية غدا

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

بيان صادر عن وزارة العمل

1607278425605

وزير الخارجية يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية

1020205102611688262014

الحكومة تكشف عن دعم نقدي جديد للأسر الفقيرة والمحتاجة

1220203144048684004016

حقيقة تقليص ساعات الحظر الليلي بالاردن

أخبار متعلقة
maxresdefault

الملك يشارك بحضور ولي العهد في قمة العشرين

16

الملك يعزي بوفاة رئيس هيئة الأركان الأسبق الصرايرة

maxresdefault

الملك يشارك في قمة العشرين كضيف شرف السبت

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك (1)

الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية

pic_138936_738522_highres

توجيهات ملكية للحكومة بخصوص أزمة كورونا