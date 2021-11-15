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الإثنين، 15-11-2021 07:04 ص

الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة ويلقي خطاب العرش السامي اليوم

جلالة الملك


الوكيل الإخباري - يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم "الاثنين"، الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر ويلقي خطاب العرش.

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وتتضمن خطابات العرش عادة الحديث عن القضايا المحلية من إصلاحات، وتوجيهات للحكومة، والأزمات التي ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، والقضية الفلسطينية، وقضايا إقليمية.


و لجلالة الملك لباس خاص يرتديه في مناسبتين فقط؛ يوم الجلوس على العرش، وإلقاء خطاب العرش، و للباس العرش لونان الأبيض والأسود، حيث يتم ارتداء اللباس الأسود في الشتاء والأبيض في الصيف.


ويختلف شكل مجلس النواب التاسع عشر، عن المجالس السابقة؛ بسبب الوضع الوبائي الذي يمّر به الأردن جراء جائحة فيروس كورونا، حيث بدأت أول دوراته بدورة غير عادية، ثم استثنائية.


 




 

 


 

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