الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

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الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة اليوم

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الخميس، 10-12-2020 08:00 ص

وسط إجراءات احترازية ووقائية

الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة اليوم

م
جلالة الملك عبد الله الثاني - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، بإلقاء خطاب العرش السامي.

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وتنطلق أعمال الدورة هذا العام، وسط إجراءات احترازية ووقائية فرضتها جائحة كورونا، أبرزها اقتصار حضور الافتتاح على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والحكومة على الشرفات مع الالتزام بارتداء الكمامات.

ويرفع مجلسا الأعيان والنواب، كلا على حدة، رديهما على خطاب العرش السامي خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة.


وبعد الاستماع لخطاب العرش السامي، يعقد مجلس الأعيان جلسته الأولى برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وعلى جدول أعمالها: تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة: دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة غير عادية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 10 كانون الأول 2020، يلي ذلك انتخاب نائبي رئيس المجلس والمساعدين، واختيار لجنة لوضع صيغة الرد على الخطاب.


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