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الأحد، 23-06-2024 05:54 م

الملك يفتتح مركز جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة

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الوكيل الإخباري - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد، مركز جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة جنوبي شرقي العاصمة، الذي سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيض مدة تخليص البضائع، ما يخفض كلف الاستيراد والتصدير.

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واطلع جلالته، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على مرافق ومباني المشروع الذي أقيم على أرض مساحتها نحو 1300 دونم، وتضم مبانٍ متخصصة ومزودة بأحدث الأنظمة الجمركية.


واستمع جلالة الملك خلال جولته بالمركز إلى إيجاز قدمه وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن مميزات المشروع وأهميته الاستراتيجية في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري.


ولفت العسعس إلى أهمية المركز في تحسين جودة الخدمات انسجاما مع المقاييس العالمية، ما سيؤدي إلى تحسين أداء الأردن على المؤشرات العالمية ذات الصلة.


وقدم مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة شرحا عن المركز الجديد الذي أنشئ بالشراكة مع القطاع الخاص، في منطقة تنموية واعدة.
ووفقا للقضاة، يضم المركز محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 كيلو واط، ويتسع لاصطفاف نحو 900 شاحنة، وهو قابل للتوسعة لاستيعاب 256 شاحنة إضافية.


وتحدثت مدير جمرك عمان العميد جمارك ريما النمر خلال شرح قدمته عن أتمتة الخدمات الجمركية في المركز ضمن مشروع النافذة الوطنية، الهادف إلى تسهيل الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات.


وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.


 




 

 


 

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