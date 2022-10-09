الملك يكرم مؤسسات دينية وأشخاصاً بذكرى المولد النبوي الشريف - أسماء

الوكيل الإخباري-

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كرم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، عدداً من المؤسسات الدينية والأشخاص، ممن أسهموا في رفعة الوطن وتقدمه في مجال الدعوة إلى الله والعمل الخيري، على هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين – طيب الله ثراه.وتالياً الأسماء:دائرة الإفتاء العام.. وسام مئوية الدولةدائرة قاضي القضاة .. وسام مئوية الدولةصندوق الزكاة .. وسام مئوية الدولةمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي .. وسام مئوية الدولةمركز سعد بن معاذ القرآني .. وسام مئوية الدولةمحمد سعيد الكردي رحمه الله .. ميدالية مئوية الدولة الأولىالشيخ أحمد مسعود الدباب رحمه الله .. ميدالية مئوية الدولة الأولىالقارئ محمد رشاد الشريف رحمه الله.. ميدالية مئوية الدولة الأولىالشيخ عايش الحويان .. ميدالية مئوية الدولة الأولىشركة محمد غازي أبو صوفة .. ميدالية مئوية الدولة الأولىصالح ضيف الله الفقيه .. ميدالية مئوية الدولة الأولىحامد سليمان التميمي .. ميدالية مئوية الدولة الأولى