الأحد 09-10-2022
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الأحد، 09-10-2022 03:32 م

الملك يكرم مؤسسات دينية وأشخاصاً بذكرى المولد النبوي الشريف - أسماء

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الوكيل الإخباري- كرم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، عدداً من المؤسسات الدينية والأشخاص، ممن أسهموا في رفعة الوطن وتقدمه في مجال الدعوة إلى الله والعمل الخيري، على هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين – طيب الله ثراه.اضافة اعلان


وتالياً الأسماء:

دائرة الإفتاء العام.. وسام مئوية الدولة

دائرة قاضي القضاة .. وسام مئوية الدولة

صندوق الزكاة .. وسام مئوية الدولة

مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي .. وسام مئوية الدولة

مركز سعد بن معاذ القرآني .. وسام مئوية الدولة

محمد سعيد الكردي رحمه الله .. ميدالية مئوية الدولة الأولى

الشيخ أحمد مسعود الدباب رحمه الله .. ميدالية مئوية الدولة الأولى

القارئ محمد رشاد الشريف رحمه الله.. ميدالية مئوية الدولة الأولى

الشيخ عايش الحويان .. ميدالية مئوية الدولة الأولى

شركة محمد غازي أبو صوفة .. ميدالية مئوية الدولة الأولى

صالح ضيف الله الفقيه .. ميدالية مئوية الدولة الأولى

حامد سليمان التميمي .. ميدالية مئوية الدولة الأولى

 




 

 


 

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