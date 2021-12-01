الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة ويؤكد فخره بالشباب الريادي الأردني

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، أصحاب شركات ناشئة.



وعبر جلالته، خلال اللقاء، عن فخره بالشباب الريادي الأردني، لمساهمته في تعزيز مكانة المملكة في ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى تمكنهم من تحويل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلى فرص واعدة.



ولفت جلالة الملك إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الشركات الناشئة من خلال التشريعات الملائمة، مبينا أهمية دور الصندوق الأردني للريادة في استقطاب العديد من الصناديق الاستثمارية للمملكة لدعم هذا النوع من الشركات.

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