الملك يلتقي اقتصاديين ويؤكد أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء مع عدد من الشخصيات الاقتصادية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستنطلق يوم السبت المقبل تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".



وأعرب جلالته عن تطلعه لأن ترسم مخرجات الورشة خارطة طريق تترجم إلى خطط عمل عابرة للحكومات.



وستجمع الورشة 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص وستغطي 17 قطاعا حيويا.

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