الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

سلطة العقبة لـ الوكيل : إشغال الفنادق قارب على 100%

افتتاح مؤتمر المياه والطاقة في البحر الميت

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الأربعاء - أسماء

إجراء إيراني جديد بخصوص ملف اغتيال سليماني

لأول مرة.. الأسير محمود العارضة يروي قصة الهروب الهوليودي من سجن جلبوع وكيف تم اعتقاله

تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

الصحة : فريق التحقيق بحادثة وفاة لين يوصي بإحالة القضية للنائب العام

أسعار الذهب الأربعاء 15/9/2021

ألمانيا تقر بقاء حوالي 2.6 ألف شخص من أفغانستان داخل أراضيها

12 ألفا و317 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الأربعاء، 15-09-2021 09:10 ص

الملك يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

pic_176838


الوكيل الاخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مشيداً جلالته بدوره في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
 
وأكد جلالة الملك خلال اللقاء، الذي عُقد في نيويورك مساء الثلاثاء أهمية دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاحتلال، وبما يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وشدد جلالته على ضرورة اتطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين والدول المستضيفة لهم خاصة اللاجئين الفلسطينيين، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتمكين تلك الدول من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية لهم، لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
 
وتناول اللقاء مساعي التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.
 
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود الحمود.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العقبة 2

سلطة العقبة لـ الوكيل : إشغال الفنادق قارب على 100%

OnHRBFpOBzPgqYxVlMjqCaZOOVHN7YnYvGWVVD8d

افتتاح مؤتمر المياه والطاقة في البحر الميت

لقاح كورونا

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الأربعاء - أسماء

7

تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

وزارة الصحة

الصحة : فريق التحقيق بحادثة وفاة لين يوصي بإحالة القضية للنائب العام

ارتفاع-عدد-اصابات-كورونا-في-الاردن-الى-51_1-780x470-1

12 ألفا و317 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أخبار متعلقة
1630871399554

الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم

w

الملك: ضرورة تطوير الوضع الاقتصادي بأقصى سرعة

612e8ea765e4d

لقاء قمة أردني فلسطيني مصري في القاهرة الخميس

820213017584740496526

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الجريري والحميمات

w

الملك يستقبل الدبيبة في عمّان

8202128112239621442162

الملك يعود إلى ارض الوطن