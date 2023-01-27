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الجمعة، 27-01-2023 09:44 م

الملك يلتقي الحاكم العام لكندا

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الوكيل الاخباري -  التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في أوتاوا، اليوم الجمعة، بالحاكم العام لكندا ماري سيمون.

وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتم التأكيد على أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، لا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة ومكافحة التغير المناخي.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما تم استعراض الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

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