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الأربعاء، 30-06-2021 10:01 ص

لبحث آخر التطورات السياسية

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

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جلالة الملك عبدالله الثان


الوكيل الإخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، في عمّان الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، لبحث آخر التطورات السياسية في المنطقة.

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وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، عبر تويتر: "يلتقي اليوم فخامة الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة، تأكيدا على استمرار التنسيق الأخوي في المواقف بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية".

 

 




 




 

 


 

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