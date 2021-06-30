الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

الوكيل الإخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، في عمّان الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، لبحث آخر التطورات السياسية في المنطقة.

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وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، عبر تويتر: "يلتقي اليوم فخامة الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة، تأكيدا على استمرار التنسيق الأخوي في المواقف بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية".

يلتقي اليوم فخامة الرئيس محمود عباس في العاصمة الاردنية عمان اخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ، للتباحث في اخر التطورات السياسية في المنطقه ، تأكيداً على استمرار التنسيق الاخوي في المواقف بما يخدم مصالح امتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 30, 2021





