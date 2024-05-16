الملك يلتقي العاهل البحريني

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين لقاء، اليوم الخميس، على هامش انعقاد القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين.



وتناول اللقاء مستجدات المنطقة، إذ أكد جلالتاهما ضرورة حشد الجهود العربية والدولية للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وحذر جلالتاهما من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، مشددين على أهمية حماية المدنيين.



كما شدد الزعيمان على ضرورة تكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل بغزة دون أية عوائق أو تأخير، مجددين التأكيد على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

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