الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

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الملك يلتقي الرئيس الأمريكي الخميس المقبل

الثلاثاء، 31-01-2023 09:11 م

الملك يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي في الكابيتول

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في مبنى الكابيتول في واشنطن، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أميركيين.

ويلتقي الملك بالرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، وسيلتقي خلال الزيارة مع أعضاء اللجان الرئيسة بالكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب.

وستركز لقاءات الملك، على آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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