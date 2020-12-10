الملك يلتقي شخصيات من محافظات عدة

الوكيل الاخباري -

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التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، شخصيات من محافظات عدة.ولفت جلالته، في اللقاء الذي عُقد في قصر الحسينية عقب افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، إلى أهمية أن يمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي.وأشار جلالته إلى أن غالبية أعضاء المجلس هم نواب لأول مرة، ويتطلعون قدماً للعمل مع زملائهم لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير في بلدنا العزيز، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بتشاركية وبروح الفريق بين جميع المؤسسات، خدمة للأردن والأردنيين.ولفت جلالة الملك إلى الدور القوي للأردن إقليمياً ودولياً، وما تتمتع به المملكة من علاقات مهمة مع الدول الشقيقة والصديقة.وجدّد جلالته الحديث عن المشاريع الزراعية التي تعكف الحكومة على إنجازها بمختلف المناطق ضمن الخارطة الزراعية بهدف التخفيف من الفقر والبطالة، مشدداً على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة.من جهتهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لجلالة الملك على هذه اللقاءات التواصلية مع أبناء الوطن وبناته، كما عبروا عن امتنانهم لجلالة الملك على دعمه للمتقاعدين العسكريين.وأشار الحضور إلى أهمية المشاريع الصغيرة في حل البطالة وتأمين دخل للأسر بخاصة في ظروف كورونا، لافتين إلى ضرورة مواصلة الاهتمام بالقطاع الزراعي.وأكد عدد من الحضور ضرورة تركيز وسائل الإعلام على منجزات الوطن.من جانبه، قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الملاحظات والمقترحات التي قُدّمت سيتم متابعتها مع الحكومة والأجهزة المعنية لدراستها والاستفادة منها.وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.