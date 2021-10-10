الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

حكومة الخصاونة بعد عام

اصابتان بحادث سير في السلط

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

افتتاح السوق الريفي الثاني في مأدبا

اليونان تنشر قوات إضافية عند حدود تركيا

لحظة وصول جلالة الملك الى منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين - فيديو

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين

سلطة المياه تتوقع تراجع نسبة الهطولات المطرية 21%

عاجل

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

الأحد، 10-10-2021 02:33 م

الملك يلتقي عدداً من المتقاعدين العسكريين بمنزل الكريميين

الملك 3


الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك اليوم الأحد بعدد من المتقاعدين العسكريين في منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين.

اضافة اعلان


ووفق أحد الحضور، فقد تناول اللقاء جملة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، حيث أكد الحضور تقديرهم لجهود الملك في عملية الإصلاح محلياً، واعتزازهم بدوره خارجياً وبمكانة الأردن الرفيعة.


واستعرض عدد من الحضور المشاريع التي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، مقدمين عدداً من المقترحات، كما أشاروا إلى أهمية التدريب المهني للتخفيف من الفقر والبطالة.


وتفاعل جلالة الملك مع تلك المطالب، لافتاً إلى أهمية أن تؤطر من خلال مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لتصبح مشاريع على أرض الواقع، كما أشار إلى وجود نية لإنشاء مراكز تدريب على مستوى المملكة.


ودعا أحد الحضور إلى تطوير كلية الدفاع الوطني لتصبح جامعة وطنية، فيما ثمن آخرون التواصل الملكي الدائم مع فئات المجتمع المختلفة، الذي يعكس نهجاً هاشمياً ثابتاً على مر السنين.


واستذكر عدد من المتقاعدين العسكريين بعض القصص التي جمعتهم بالملك خلال فترة خدمته بالميادين والوحدات العسكرية المختلفة.
وحضر اللقاء:


اللواء المتقاعد محمد العضايلة
اللواء المتقاعد غازي الشتيات
اللواء المتقاعد طلال بني ملحم


اللواء المتقاعد ياسين الرواشدة
اللواء المتقاعد عبد الوالي الشخانبة
اللواء المتقاعد محمد السبايلة


اللواء المتقاعد احمد عياصره
اللواء المتقاعد محمد الخرابشه
اللواء المتقاعد عدنان الرقاد


العميد المتقاعد عبدالله العظامات
العميد المتقاعد ابراهيم الخلايلة
العميد المتقاعد عثمان الدراوشه
العميد المتقاعد احمد زنداقي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

920211313159735194105

افتتاح السوق الريفي الثاني في مأدبا

f

لحظة وصول جلالة الملك الى منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين - فيديو

إدارة ترخيص 2

الأزرق: خدمة الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

102021619315312424549

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين

6162d558627c0

سلطة المياه تتوقع تراجع نسبة الهطولات المطرية 21%

أخبار متعلقة
الملك 3

الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

الملك

الملك يعزي العاهل المغربي بوفاة الأميرة للا مليكة

0f87476d-29dd-4a99-847d-0d4ceaa4f127

انطلاق حملة وطنية للنظافة في المملكة السبت

9202114165254877584951

عودة التعليم عن بعد شائعة تطفو من جديد

كورونا 7

موجة غضب تجتاح تويتر إثر الأخطاء الطبية

920212153427376824612

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة