الملك يلتقي عدداً من المتقاعدين العسكريين بمنزل الكريميين

الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك اليوم الأحد بعدد من المتقاعدين العسكريين في منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين.

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ووفق أحد الحضور، فقد تناول اللقاء جملة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، حيث أكد الحضور تقديرهم لجهود الملك في عملية الإصلاح محلياً، واعتزازهم بدوره خارجياً وبمكانة الأردن الرفيعة.



واستعرض عدد من الحضور المشاريع التي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، مقدمين عدداً من المقترحات، كما أشاروا إلى أهمية التدريب المهني للتخفيف من الفقر والبطالة.



وتفاعل جلالة الملك مع تلك المطالب، لافتاً إلى أهمية أن تؤطر من خلال مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لتصبح مشاريع على أرض الواقع، كما أشار إلى وجود نية لإنشاء مراكز تدريب على مستوى المملكة.



ودعا أحد الحضور إلى تطوير كلية الدفاع الوطني لتصبح جامعة وطنية، فيما ثمن آخرون التواصل الملكي الدائم مع فئات المجتمع المختلفة، الذي يعكس نهجاً هاشمياً ثابتاً على مر السنين.



واستذكر عدد من المتقاعدين العسكريين بعض القصص التي جمعتهم بالملك خلال فترة خدمته بالميادين والوحدات العسكرية المختلفة.

وحضر اللقاء:



اللواء المتقاعد محمد العضايلة

اللواء المتقاعد غازي الشتيات

اللواء المتقاعد طلال بني ملحم



اللواء المتقاعد ياسين الرواشدة

اللواء المتقاعد عبد الوالي الشخانبة

اللواء المتقاعد محمد السبايلة



اللواء المتقاعد احمد عياصره

اللواء المتقاعد محمد الخرابشه

اللواء المتقاعد عدنان الرقاد



العميد المتقاعد عبدالله العظامات

العميد المتقاعد ابراهيم الخلايلة

العميد المتقاعد عثمان الدراوشه

العميد المتقاعد احمد زنداقي

