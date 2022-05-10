الملك يلتقي في نيويورك المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك، الاثنين، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحّوث.



وأشاد جلالة الملك بجهود بحّوث، منذ تسلمها أواخر العام الماضي قيادة الوكالة الأممية المعنية بتمكين المرأة والمساواة.



من جانبها، أكدت بحّوث أهمية أن يبذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، مثمنة بهذا الصدد الإجراءات التي اتخذها الأردن أخيرا لتمكين المرأة ضمن منظومة التحديث السياسي.

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