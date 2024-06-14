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الجمعة، 14-06-2024 09:29 م

الملك يلتقي قادة دول ورؤساء حكومات ووفود مشاركين في قمة مجموعة السبع

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 الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، قادة دول ورؤساء حكومات ووفود مشاركين في قمة مجموعة السبع بإيطاليا، كلا على حدة.
فقد التقى جلالته، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس البرازيلي لويز اناسيو لولا سيلفا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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وجدد جلالة الملك التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.


ودعا جلالته إلى العمل بشكل فاعل لتنسيق وتوحيد جهود الاستجابة الإنسانية في غزة لوقف الكارثة المأساوية، لافتا إلى المؤتمر الذي استضافه الأردن أخيرا بهذا الخصوص.

 

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