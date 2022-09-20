الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الوكيل الاخباري - شدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه في نيويورك اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة.



وأكد الملك، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة، أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وأشار الملك إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.



كما أعاد الملك التأكيد على أهمية أن ينال الفلسطينيون حقوقهم العادلة والمشروعة، وأن يكونوا جزءا من التنمية الاقتصادية في الإقليم.

اضافة اعلان