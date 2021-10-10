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الأحد، 10-10-2021 03:33 م

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الأحد بعدد من المتقاعدين العسكريين في منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين.

واستعرض عدد من الحضور المشاريع التي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، مقدمين عدداً من المقترحات، كما أشاروا إلى أهمية التدريب المهني للتخفيف من الفقر والبطالة.
 
وتفاعل جلالة الملك مع تلك المطالب، لافتاً إلى أهمية أن تؤطر من خلال مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لتصبح مشاريع على أرض الواقع، كما أشار إلى وجود نية لإنشاء مراكز تدريب على مستوى المملكة.

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