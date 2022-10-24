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الإثنين، 24-10-2022 05:07 م

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، مجموعة من المتقاعدين العسكريين، في منزل العين والعميد المتقاعد جمال الخريشه في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمان.

وتأتي الزيارة ضمن سياق جولات جلالته للالتقاء بالمتقاعدين العسكريين والتعبير عن اعتزازه بهم، وما قدموه من جهود في خدمة الوطن.

وخلال الزيارة تطرق الملك للشأن المحلي، والقضية الفلسطينية وما تشهد المنطقة من تحديات.

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