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الإثنين، 24-10-2022 02:55 م

الملك يلتقي مسؤولين مشاركين بالمؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

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الوكيل الاخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني مسؤولين مشاركين بالمؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2022، الذي يستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت.

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فقد التقى جلالته بالرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، وبالأمين العام للمنظمة هيلجا ماريا شميد، وبوزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.

وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد جلالته على ضرورة مواصلة تعزيز تنسيق منظمة الأمن والتعاون مع شركائها في الشرق الأوسط والبناء على مخرجات المؤتمر، مؤكدا التزام الأردن بالعمل مع المنظمة لمواجهة التحديات المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى مجمل التطورات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها ومواصلة جهود دعم اللاجئين والدول المستضيفة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، مشددا على أن لا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت جلالته إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.


 




 

 


 

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