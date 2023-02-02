الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلفت إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع أمريكا

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الخميس، 02-02-2023 08:40 م

الملك يلفت إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع أمريكا

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الوكيل الاخباري - اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون المستمرين بين البلدين، مثمنا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.

وتناول الاجتماع المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا القضية الفلسطينية وجهود الدفع نحو التهدئة ووقف التصعيد والإجراءات الأحادية في الأراضي الفلسطينية، التي تقوض فرص تحقيق السلام.

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