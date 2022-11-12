الملك يلقي خطاب العرش للدورة العادية لمجلس الأمة غدا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأحد، خطاب العرش للدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.كما يعقد مجلس النواب جلسته بعد جلسة الأعيان مباشرة، على أن يجري اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وانتخاب المكتب الدائم للمجلس ولجنة الرد على خطبة العرش واللجان الدائمة للمجلس بعد أداء القسم الدستوري.يشار إلى أن الرئيس السابق لمجلس النواب عبدالكريم الدغمي أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشح مرة أخرى لرئاسة النواب.يذكر أن المادة رقم (69) الواردة بالتعديلات الدستورية الأخيرة حددت مدة رئاسة مجلس النواب بسنة واحدة بدلا من سنتين.وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 2022/11/13.