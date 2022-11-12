السبت 12-11-2022
الوكيل الاخباري

الهواري: خطة لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر

أردوغان: روسيا ليست دولة عادية إنها قوية

الغذاء والدواء: ضبط أحد غشاشي زيت الزيتون

نقابة الأجهزة الكهربائية: الشركات بدأت عروضها في الجمعة البيضاء

من جديد.. بايدن يتلعثم خلال خطاب له في شرم الشيخ - فيديو

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثانية

ارتفاع الأسعار يضعف إقبال الأردنيين على رحلات العمرة

سماء الاردن على موعد مع ظاهرة فلكية الخميس والجمعة المقبلين

ديما الضمور تحصل على جائزة المرأة التنفيذية في الأمن السيبراني

الصين تُرسل تقريراً حول مساهماتها في قضايا المناخ للأمم المتحدة

السبت، 12-11-2022 10:42 ص

الملك يلقي خطاب العرش للدورة العادية لمجلس الأمة غدا

maxresdefault (4)


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأحد، خطاب العرش للدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.اضافة اعلان


كما يعقد مجلس النواب جلسته بعد جلسة الأعيان مباشرة، على أن يجري اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وانتخاب المكتب الدائم للمجلس ولجنة الرد على خطبة العرش واللجان الدائمة للمجلس بعد أداء القسم الدستوري.

يشار إلى أن الرئيس السابق لمجلس النواب عبدالكريم الدغمي أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشح مرة أخرى لرئاسة النواب.

يذكر أن المادة رقم (69) الواردة بالتعديلات الدستورية الأخيرة حددت مدة رئاسة مجلس النواب بسنة واحدة بدلا من سنتين.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 2022/11/13.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-11-12 at 1.23.13 PM

الهواري: خطة لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر

177021Image1-1180x677_d

الغذاء والدواء: ضبط أحد غشاشي زيت الزيتون

أفضل عروض الجمعة البيضاء

نقابة الأجهزة الكهربائية: الشركات بدأت عروضها في الجمعة البيضاء

image (92)

ارتفاع الأسعار يضعف إقبال الأردنيين على رحلات العمرة

1668244682005

سماء الاردن على موعد مع ظاهرة فلكية الخميس والجمعة المقبلين

636f61260453f

ديما الضمور تحصل على جائزة المرأة التنفيذية في الأمن السيبراني

أخبار متعلقة
197190-e1620239148712

الملك يعود إلى أرض الوطن

FhR4oKIWIAAbgVV-2048x1366

الملك يعقد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني

0L5A0349

الخصاونة يهنئ نظيره العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة

311836255_1588795211572425_8454570003427420158_n

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق محمد الطراونة

whatsapp_image_2022-10-15_at_3.07.56_pm

المستقلة للانتخاب تلتقي المجتمع المحلي في الزرقاء

469312_1_1663751894

وزارة التنمية تكشف قيمة المساعدات لمتضرري عمارة اللويبدة