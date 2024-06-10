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الإثنين، 10-06-2024 07:38 م

الملك يلقي كلمة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، غدا الثلاثاء كلمة الأردن خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة.

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ووفقا لبرنامج المؤتمر، يبدأ المؤتمر الساعة 10:30 صباحا من خلال جلسات مجموعات العمل، حيث سيلقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي كلمة، ثم يلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة، ثم كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.


وتبدأ الساعة 10:45 صباحا جلسات مجموعات العمل، حيث إن المجموعة الأولى، توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات، والثانية تجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات لإنسانية وحماية المدنيين في غزة، والثالثة، أولويات التعافي المبكر في غزة.


وقبيل بدء الجلسة الرئيسية يبدأ استقبال الوفود المشاركة.


وفي الساعة 1:30 ظهرا تبدأ الجلسة الرئيسية بكلمة جلالة الملك، ثم كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثم كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ثم كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.


وبعد انتهاء الكلمات الرئيسية سيتم عرض موجز عن نتائج مجموعات العمل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.


وتستكمل الجلسة الرئيسية بكلمات رؤساء الدول والحكومات المشاركة في المؤتمر.


وتختتم الجلسات الرئيسية الساعة 6 مساء، كما سيعقد مؤتمر صحفي مشترك الساعة 6:15 مساء.


وأطلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، موقعا إلكترونيا خاصا بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة.


ويعقد المؤتمر في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، الثلاثاء، بتنظيم مشترك بين الأردن، ومصر، والأمم المتحدة.


ويوفر الموقع الإلكتروني معلومات مفصلة عن المؤتمر وأهدافه، وبرنامج أعماله التي تستمر يوماً واحداً، فضلاً عن جميع الأخبار المتعلقة به.

 




 

 


 

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