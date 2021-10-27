الملك يمنح المستشارة ميركل وسام النهضة المرصع

الوكيل الاخباري - منح جلالة الملك عبدالله الثاني المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسام النهضة المرصع، الذي يمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، لجهودها الموصولة في تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.



وعبر، خلال لقائه في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، المستشارة ميركل، بمناسبة قرب انتهاء ولايتها، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، عن تقديره للعلاقات المتينة بين البلدين، مثمناً الدعم الذي أعلنته ألمانيا اليوم للأردن بقيمة (483.7) مليون يورو لعام 2021.

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