الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات بمناسبة عيد الاستقلال - اسماء

الوكيل الاخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين، تقديرا لجهودها المميزة في تحقيق إنجازات أسهمت في تعزيز مسيرة تطوير الأردن وتحديثه.

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وجاء التكريم الملكي خلال حفل أقيم في قصر الحسينية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأنعم جلالته على اللجنة الأولمبية الأردنية بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها في تطوير الرياضة وتأهيل اللاعبين لتحقيق الإنجازات عربيا ودوليا، وتسلمه سمو الأمير فيصل بن الحسين.

كما أنعم جلالة الملك على أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بوسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره المؤثر في إبراز مواقف الأردن إقليميا ودوليا، خاصة تجاه القضية الفلسطينية وغزة.



وأنعم جلالته بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى على الجامعة الألمانية الأردنية، تقديرا لدورها في الارتقاء بنوعية التعليم التطبيقي، وتشجيع التبادل العلمي بين الأردن وألمانيا، وتسلمه رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي.



كما أنعم جلالة الملك على جامعة الحسين التقنية بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها في تطوير التعليم الجامعي، بالتركيز على التعلم القائم على المشاريع في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، لتلبية متطلبات سوق العمل، وتسلمه رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي.



وأنعم جلالته على عيسى ناصيف عودة بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في العمل التطوعي والخيري في الأردن وفلسطين، ومساهمته في بناء وترميم الكنائس.



كما أنعم جلالة الملك على منتدى الاستراتيجيات الأردني بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في تحسين بيئة الأعمال والمساهمة في بلورة رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والبرلمان، وتسلمته المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات.

وأنعم جلالته على مركز زها الثقافي بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في التشجيع على العمل التطوعي وتنظيم النشاطات لتحفيز الأطفال على الابتكار، وإنشاء الحدائق لهم، وتسلمته المديرة التنفيذية للمركز رانية صبيح.



كما أنعم جلالة الملك على الأكاديمية الملكية لفنون الطهي بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدورها في الارتقاء بالتعليم المهني من خلال تعليم فنون الطهي بأحدث الأساليب، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتسلمه رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الدكتور وجيه عويس.



وأنعم جلالته على الدكتور سري ناصر بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره الريادي في تطوير قطاع التعليم، وتأسيسه لقسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية.



كما أنعم جلالة الملك على مؤسسة الحق الزراعية بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، لدورها في تنمية القطاع الزراعي وتوفيرها نحو 1400 فرصة عمل، وتسلمه الدكتور سفيان المناصير.



وأنعم جلالته على المرحوم الدكتور علي نايفه بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، لدوره في تطوير التعليم وتأسيسه كلية الهندسة في جامعة اليرموك وكليات وبرامج أخرى في جامعات عربية، وتسلمه ابن شقيقته المهندس ميسرة الداعور.



كما أنعم جلالة الملك على الدكتور وليد سرحان بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في تطوير قطاع الطب النفسي وتأسيسه مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان.



وأنعم جلالته على المركز الوطني للبحوث الزراعية بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لدوره في التنمية الزراعية وتوفير فرص العمل، وتسلمه المدير العام للمركز الدكتور نزار حداد.



كما أنعم جلالة الملك على الدكتور يوسف خضر بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، لدوره في مجال بحوث الوبائيات والإحصاء الحيوي، ونيله العديد من الجوائز العالمية.



وأنعم جلالته على الدكتور غسان أبو سته بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، لدوره الإنساني في علاج الجرحى ورعاية المرضى خلال الحرب التي تشهدها غزة.



كما أنعم جلالة الملك على الدكتورة سناء السخن بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، لدورها في تطوير معالجة الأورام السرطانية وتمثيل الأردن دوليا، وهي أول طبيب أردني يحصل على البورد الأمريكي في طب الأورام وأمراض الدم والبحوث الجزيئية السرطانية.



وأنعم جلالته على جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لدورها في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن منذ عام 2000، وتسلمه رئيس هيئة مديري الجمعية عيد الصويص.