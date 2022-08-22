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الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على متقاعدين عسكريين ومحاربين قدامى - أسماء

الإثنين، 22-08-2022 03:49 م

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على متقاعدين عسكريين ومحاربين قدامى - أسماء

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الوكيل الإخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، بوسام مئوية الدولة الأولى على كوكبة من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

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ويأتي التكريم الملكي، الذي أقيم في القيادة العامة للقوات المسلحةالأردنية – الجيش العربي بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، تقديرا لدور رفاق السلاح الكبير وتفانيهم في خدمة الوطن، والحفاظ على منجزاته.


وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في كلمة خلال حفل التكريم، إن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى نماذج خالدة مشرّفة في خدمة وطنهم وأمتهم، حملوا على أكتافهم أمانة المسؤولية وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن ونهضته، ولا يزالوا يقدمون أقصى ما لديهم.


وشدد خلال الحفل، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، على أن الاهتمام الملكي بالمتقاعدين العسكريين يعزز التقدير المستمر لما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات وبطولات وأدوار في سبيل نهضة الوطن والدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية.


واعتبر اللواء الركن الحنيطي أن المتقاعدين العسكريين ثروة وطنية تتوحد بقسم وعهد الجندية، مؤكدا أن جهودهم وأداءهم وكفاءتهم العالية وخبراتهم المتراكمة ساهمت بشكل فاعل في النهوض بتنمية المجتمع.
وأشار إلى أن المتقاعدين العسكريين هم رديف القوات المسلحة والسند الحقيقي لها، فهم يستحقون كل الدعم والرعاية.


من جهته، قال مدير الإعلام العسكري العقيد الركن مصطفى الحياري إنه وبفضل التوجيهات الملكية، فإن المتقاعدين العسكريين يحظون برعاية من قبل أجهزة الدولة في مختلف المجالات، وباهتمام حثيث من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.


وأشار إلى أن حفل التكريم يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها القوات المسلحة بإيلاء المتقاعدين العسكريين الاهتمام الكبير، والحرص على الالتقاء بهم بشكل متواصل وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم.


وتسلم، خلال الحفل، مكرمون وذوو وممثلو مكرمين من جلالة الملك وسام مئوية الدولة الأولى.




 





 





 





 







 




 

 


 

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