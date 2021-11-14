الملك ينعم على شخصيات بوسام مئوية الدولة

الوكيل الاخباري-

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أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، بوسام مئوية الدولة الأولى على عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وشخصيات خدمت في الديوان الملكي الهاشمي في عهد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.ويتزامن التكريم الملكي، الذي أقيم في قصر الحسينية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع ذكرى ميلاد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، التي تصادف اليوم.وحضر التكريم عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.فقد أنعم جلالة الملك بوسام مئوية الدولة الأولى على المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه، تقديرا لمكانته الكبيرة واعتزازا بإسهاماته المتميزة وخدماته الجليلة في سبيل رفعة الوطن في عهد جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، والتي واصلها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.كما أنعم جلالته بالوسام ذاته على سمو الأمير طلال بن محمد، وسمو الأمير غازي بن محمد، تقديرا لمكانتهما واعتزازا بإسهاماتهما المتميزة في سبيل رفعة الوطن وإخلاصهما وتفانيهما أثناء عملهما في الديوان الملكي الهاشمي في عهد جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، والتي يواصلانها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.وبدأ التكريم الملكي بمناسبة مئوية تأسيس الدولة ضمن الاحتفالات الوطنية مطلع العام الحالي، إذ أنعم جلالته بميدالية مئوية الدولة الأولى على شهداء معركة الكرامة ومصابيها، ومن ثم أنعم في صرح الشهيد على جميع شهداء الوطن بوسام مئوية الدولة الأولى، وكذلك على كوكبة من أبناء الأردن وبناته بمناسبة عيد الاستقلال الخامس والسبعين.وبالوسام ذاته، كان جلالته أنعم في احتفال القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية على عدد من المؤسسات والضباط وضباط الصف، كما أنعم على مجموعة من الشخصيات خلال الاحتفال الذي أقامته الحكومة بمناسبة المئوية.وتاليا أسماء الشخصيات المكرمة بوسام مئوية الدولة الأولى، والتي خدمت في الديوان الملكي الهاشمي في عهد الراحل الكبير جلالة الملك الحسين:معالي السيد المرحوم بهاء الدين طوقان، وزير البلاط الملكي.سيادة الشريف المرحوم حسين بن ناصر، رئيس الديوان الملكي.معالي السيد ينال حكمت، مستشار جلالة الملك.معالي السيد المرحوم حسن الكاتب، وزير البلاط الملكي.معالي السيد المرحوم زهير المفتي، رئيس التشريفات الملكية.معالي السيد المرحوم أحمد الطراونة، رئيس الديوان الملكي.دولة السيد المرحوم أحمد طوقان، رئيس الديوان الملكي.سيادة الشريف المرحوم عبدالحميد شرف، رئيس الديوان الملكي.معالي الدكتور خالد الكركي، رئيس الديوان الملكي.دولة السيد عون الخصاونة، رئيس الديوان الملكي.معالي السيد المرحوم محمد الشريقي، وزير البلاط الملكي.دولة السيد المرحوم سعد جمعة، وزير البلاط الملكي.معالي السيد المرحوم أكرم زعيتر، وزير البلاط الملكي.معالي السيد المرحوم عامر خماش، وزير البلاط الملكي.المرحوم خالد الصحن، مستشار جلالة الملك.معالي السيد المرحوم شوكت الساطي، مستشار جلالة الملك.المرحوم مريود التل، مستشار جلالة الملك.معالي الدكتور عبدالله طوقان، مستشار جلالة الملك.معالي السيد المرحوم جمال ناصر، مستشار جلالة الملك.عطوفة اللواء الطيار المتقاعد محمد خير الشميساني، مستشار جلالة الملك.معالي السيد المرحوم صالح المجالي، مستشار العشائر.سيادة الشريف المرحوم محمد هاشم، مستشار العشائر.سيادة الشريف فواز زبن عبدالله، مستشار العشائر.المرحوم عبده أبو السعد، أمين عام الديوان الملكي.عطوفة السيد يوسف بوران، أمين عام الديوان الملكي.معالي السيد بسام الساكت، أمين عام الديوان الملكي.عطوفة السيد عبدالله سراج، أمين عام الديوان الملكي.معالي السيد المرحوم أنور مصطفى، ناظر الخاصة الملكية.معالي السيد المرحوم محمد منير الدرة، ناظر الخاصة الملكية.المرحوم كمال الحمود، رئيس التشريفات الملكية.المرحوم حافظ عبدالهادي، رئيس التشريفات الملكية.المرحوم مدحت جمعة، رئيس التشريفات الملكية.المرحوم فتحي ياسين، رئيس التشريفات الملكية.المرحوم إكليل الساطي، رئيس التشريفات الملكية.المرحوم معتصم البلبيسي، رئيس التشريفات الملكية.معالي السيد هاني الخصاونة، رئيس التشريفات الملكية.المرحوم فواز أبو تايه، رئيس التشريفات الملكية.معالي السيد نبيه شقم، رئيس التشريفات الملكية.معالي الدكتور محمد عفاش العدوان، رئيس التشريفات الملكية.معالي السيد أيمن المجالي، رئيس التشريفات الملكية.المرحوم الفريق أول الدكتور سمير فراج، الطبيب الخاص.عطوفة اللواء المتقاعد علي شكري، مدير المكتب الخاص.عطوفة اللواء المتقاعد محمد كساب المجالي، قائد الحرس الملكي.عطوفة الفريق المتقاعد عواد سليم المساعيد، قائد الحرس الملكي.عطوفة العميد المتقاعد مخلد الشوبكي، قائد الحرس الملكي.المرحوم اللواء سعدالدين ماميلا، قائد حرس الشرف الشركسي.المرحوم اللواء محمد عمر أباظة، قائد حرس الشرف الشركسي.عطوفة اللواء المتقاعد فوزي بولاد، قائد حرس الشرف الشركسي.الشهيد المقدم بدر الدين ظاظا، قائد السرب الملكي.سعادة المقدم طيار متقاعد سليمان عبيدات، قائد السرب الملكي.سعادة العقيد طيار متقاعد عادل الجندي، قائد السرب الملكي.عطوفة العميد طيار متقاعد نبيل بارطو، قائد السرب الملكي.عطوفة اللواء طيار متقاعد سمير شكري عبدالقادر، قائد السرب الملكي.عطوفة العميد المتقاعد روجيس حدادين، ممرضة جلالة المغفور له.المرحوم الشيخ جويبر العتيبي، مساعد رئيس التشريفات الملكية للعشائر.المرحوم اللواء المتقاعد عبدالمنعم الجريري، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.المرحوم درويش أبو سير، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.المرحوم العقيد المتقاعد عطالله العموش، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.سعادة المقدم المتقاعد سالم الرواحنة، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.سعادة العقيد المتقاعد هلال الهباهبة، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.المرحوم سليمان الشوبكي، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.المرحوم محمود عبدالهادي، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.سعادة السيد علي سليمان الشوبكي، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.سعادة السيد الأمين كمبال، لخدمته الطويلة بمعية جلالة المغفور له.كما وأنعم جلالة الملك بوسام مئوية الدولة الأولى على رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، لخدمته الطويلة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والديوان الملكي الهاشمي، والممتدة لنحو 64 عاما.